Місто Лопбурі, що в центральній частині Таїланду, зіткнулося із гострою проблемою перенаселення мавпами. Там макаки почуваються наче вдома. Псують автівки, спустошують крамниці та навіть рейдерські захоплюють будівлі. Хто все-таки господарі міста: мавпи чи люди - з'ясовував Тарас Пилипець.

У тайському місті Лопбурі розгорнулася справжнісінька війна за вулиці між мавпами та людьми. Макаки до локдауну були туристичною цікавинкою, на їх честь навіть організовували щорічні фестивалі. Утім, через пандемію коронавірусу місто залишилося без візитерів, а відтак і без підгодовувачів. У пошуках поживи макаки цілодобово патрулюють вулиці, влаштовують набіги на продуктові крамниці та помешкання. Спершу містяни спробували годувати їх самі. Втім, харчів все одно не вистачало.

Прамот Кетампай, директор департаменту національних парків:

Мавпи агресивні, оскільки вони голодні. Їх необхідно відловлювати та вивозити за межі міста. Але для цього в нас замало рук.

Нині ж від нашестя численних макак людей рятують хіба що залізні решітки. Їх встановлюють усюди, куди тільки можуть пролізти тварини.

Кульджіра, власниця крамниці:

Мені доводиться жити у клітці. Без неї було б складно, бо мавпи залазили б увесь час.

Тавесак, власник крамниці:

У мене на дверях є залізна завіса, на ніч я її опускаю. А вдень мушу палицею виганяти макак.

Частину міста мавпи вже "відвоювали". Зокрема, вони облаштувалися у будівлі колишнього кінотеатру. Місцеві мешканці намагаються обходити його стороною, щоб уберегтися від укусів агресивних тварин.

Манус Вімуктіпан, представник місцевої влади:

Власник закрив кінотеатр, коли виникли фінансові труднощі через пандемію. Споруду уподобали мавпи, - тепер навіть почали обживати сусідні території.

Вирішити питання з надмірною популяцією макак взялася місцева влада. Після трирічної паузи, там поновили програму зі стерилізації мавп. Їх ловлять, відвозять у клініку, стерилізують, а потім випускають, позначивши татуюванням. До кінця місяця планують відловити близько півтисячі тварин.

Утім, цього замало, аби люди знову стали господарями в місті. Тож влада паралельно розробляє ще один план - виділити кілька мікрорайонів під заповідник для мавп. Якщо, звісно, жителі не будуть проти нових "сусідів".