Трамп розкритикував Німеччину та залишив її без частини американських військових [ Редактировать ]
Сполучені Штати переводять частину своїх військ із Німеччини до Польщі. І це переміщення є "потужним сигналом" для Росії, яка становить загрозу для країн-членів НАТО в Європі. Про це заявив Дональд Трамп на спільній прес-конференції з польським президентом Анджеєм Дудою у Білому домі.
Нагадаю, Пентагон на понад половину скорочує свій контингент у Німеччині. Трамп, зокрема, критикує політику офіційного Берліна, який підтримує енергетичні проєкти з росіянами.
Дональд Трамп, президент США:
Німеччина сплачує РФ мільярди доларів, купуючи російські енергоресурси. Думаю, це дуже погано, і люди в Німеччині не в захваті від цього. Але це те, що вони обрали - платити мільярди за російські енергоджерела, а потім ми маємо їх захищати від Росії. Це так не працює.
Анджей Дуда, президент Польщі:
2014 Росія напала на Україну, анексувала Крим, окупувала частину Донбасу. А ще раніше напала на Грузію. Присутність американських військ у Польщі демонструє, що п'ята стаття Вашингтонського договору сприймається серйозно і якщо хтось захоче напасти на Польщу, то для нього не буде "м'якої посадки".
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