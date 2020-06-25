Сполучені Штати переводять частину своїх військ із Німеччини до Польщі. І це переміщення є "потужним сигналом" для Росії, яка становить загрозу для країн-членів НАТО в Європі. Про це заявив Дональд Трамп на спільній прес-конференції з польським президентом Анджеєм Дудою у Білому домі.

Нагадаю, Пентагон на понад половину скорочує свій контингент у Німеччині. Трамп, зокрема, критикує політику офіційного Берліна, який підтримує енергетичні проєкти з росіянами.

Дональд Трамп, президент США:

Німеччина сплачує РФ мільярди доларів, купуючи російські енергоресурси. Думаю, це дуже погано, і люди в Німеччині не в захваті від цього. Але це те, що вони обрали - платити мільярди за російські енергоджерела, а потім ми маємо їх захищати від Росії. Це так не працює.

Анджей Дуда, президент Польщі: