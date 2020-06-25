У Запоріжжі провели навчання на пляжах [ Редактировать ]
Поки захід країни заливає, на сході - припікає. На запорізьких пляжах уже чимало відпочивальників. А разом з ними активізуються і рятувальники. Щоб бути готовими допомогти - проводять тренування. Як саме - розкажуть наші кореспонденти.
Човен, який рятувальники помітили посеред Дніпра, доправляють до берега. Відпочинок у цього чоловіка зірвався.
Сам постраждалий зізнається - не розрахував сили.
Доки врятований чекає на березі швидку, рятувальники знову застрибують у човен. Невідомого несе течією вниз по Дніпру.
Утопающий поднят на борт. Без сознания. Дыхания, пульса нет. Выполняем реанимацию.
І таких випадків, коли доводиться зриватися по тривозі, за літній сезон сотні, кажуть працівники міської рятувально-водолазної служби. Пляжна зона тут більше кілометра. І щодня хтось потрапляє в халепу.
Олександр Григор, керівник запорізької міської рятувально-водолазної служби:
Это те, которые нуждались в помощи. Те что за буйки, мы не регистрируем. Их очень много. Ежедневно их очень много.
І більшість з них напідпитку, констатують рятувальники. Штрафувати таких порушників на воді не мають права, тож перевиховують словом.
Олександр Григор, керівник запорізької міської рятувально-водолазної служби:
Лекции читают каждый раз. Каждый случай обязательно - это проводится беседа. В обязательном порядке. С записью в журнал.
Щоб допомогу на воді надали вчасно, такі навчання необхідні - переконують у держслужбі з надзвичайних ситуацій.
У потерпевшего появилось дыхание, появился пульс. Пришел в сознание. Дожидаемся медработника. Передаем скорой. Упражнение закончено. - Ой, живой.
Олексій Пуга, керівник управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС у Запорізькій області:
І чим більше навчань, тим краще допомога рятувальників. Адже ви розумієте, що з кожною втраченою секундою в наслідок того, якщо рятувальники будуть не готові - можна втратити життя і для нас дуже важливо все відпрацювати чітко, злагоджено.
А ще рятувальники - потренувалися розміновувати під водою.
Та ну, обычно, аккуратно просто. И все. Не трогать, лишних движений. Поднял, взял, поднял, вынес на сушу. А там дальше уже другая группа занимается.
Пляжний сезон розпочався, отже, випадків, коли знадобиться їхня допомога, буде чимало - кажуть рятувальники.
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