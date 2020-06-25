Українцям поки що не варто розраховувати на подорожі до країн ЄС одразу після першого липня

Українцям поки що не варто розраховувати на подорожі до країн ЄС одразу після першого липня. Остаточного рішення у Брюсселі ще не ухвалили, проте проект документа свідчить, що в перелік "зелених країн" ми наразі не потрапляємо. Коли і перед ким відкриють кордони - дізнавалась Олена Абрамович.

До обіцяної дати відкриття кордонів ЄС - 1 липня - залишився лише тиждень, а в Брюсселі досі мовчать, кому саме із нешенгенських країн дозволять в'їзд. Дізнатися хоча б якісь деталі спробували журналісти американської газети New York Times. Отримали доступ до чернеток єврочиновників - на анонімних засадах.

Один список містить 47 країн і включає тільки ті країни, де рівень інфікування нижче середнього по ЄС. В інший довший список входять 54 країни, а також країни з дещо гіршими показниками захворюваності, ніж в середньому по ЄС, до 20 нових випадків на 100 000 осіб.

Переліку країн журналісти не вказують, зауважують лише, що громадянам США, Росії та Бразилії не варто розраховувати на польоти до Європи найближчим часом. Бо середній показник у країнах ЄС - це 16 нових випадків COVID на 100 тисяч населення - сумарно за останні два тижні, а в перелічених країнах він у рази вищий.

В Україні нині цей показник - 25, а отже ані в перший, ані в другий список ми поки що теж не потрапляємо. Не впевнені в Єврокомісії поки що навіть щодо Західних Балкан. Їх пропонували включити в перелік першочергово, проте наразі там погіршується статистика.

Адальберт Янц, речник Єврокомісії з питань міграції:

Регіон західних Балкан рекомендувався не лише зважаючи на епідеміологічну ситуацію, але й на рівень інтеграції та стосунків з ЄС загалом. Звісно, тепер ми пильно стежимо за ситуацією, і остаточне рішення має бути ухвалено до 1 липня.

Тим часом чимало авіаліній, як в Україні, так і всередині ЄС уже активно продають квитки на рейси з першого липня за напрямками, які навряд чи відновляться так швидко.

Галлавотті Томмасо, італійський журналіст:

Авіалінії по всій Європі, а також в Італії продовжують практикувати нечесну поведінку щодо споживачів - вони продають авіаквитки, а після того скасовують рейси. В Італії, наприклад, відкрити продаж в аеропорту, який закритий і не відкриється щонайменше місяць.

Стефан де Кеерсмакер, речник Єврокомісії з питань транспорту:

Це завдання країн-членів, стежити за дотриманням законів в цій площині. Єврокомісія нещодавно розіслала листи урядам щодо захисту прав пасажирів. Тож ми моніторимо ситуацію і якщо будуть випадки, де чітко спостерігається нехтування правилами, Єврокомісія вживатиме заходів.

Головне правило повертати кошти або ж пропонувати заміну дат в разі скасування рейсу. І більшість авіаліній його виконує. А от якщо рейс таки відбудеться, проте на літак чи в країну призначення пасажира не пустять жодних відшкодувань.

Бо авіалінії не несуть відповідальності за незнання пасажирами правил в'їзду в ту чи іншу країну. А сьогодні вони змінюються мало не щодня.

Тож будь-який квиток на літак - це досі "лотерея". І поки що усі очікують від ЄС відповіді - хто усе ж зможе літати до Європи із першого числа. Оприлюднити списки "дозволених країн" Брюссель планує на початку наступного тижня.