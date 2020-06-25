В Киеве вспыхнуло общежитие со спящими студентами [ Редактировать ]
В четверг, 25 июня, в Киеве вспыхнуло одно из общежитий университета Шевченко, что в Голосеевском районе. Пожар произошел ночью, но даже летом во время карантина там были студенты. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На момент прибытия спасателей администрация общежития уже начала эвакуацию студентов. Жители общежития вышли на свежий воздух самостоятельно.
Огнем была полностью охвачена одна из комнат на 7-м этаже. Сквозь открытую дверь и вентиляцию дым распространился в соседние комнаты, в коридор и на верхние этажи. Учитывая это, сразу провели обследование жилых комнат на наличие в них людей, и мероприятия по дымоудаления, а потом подали пожарные стволы на тушение огня.
Фото: Информатор
Во время тушения пожара один из студентов общежития сообщил, что на 8-м этаже находится девочка, которая не может выбраться, об этом она написала SMS-сообщением. Пожарные сразу же разыскали студентку и эвакуировали ее. В то же время бойцы разыскали на 9-м этаже студента, который спал, его также эвакуировали.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Ранее мы писали, что в центре Киева пылал дом.
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