Вступительная кампания-2020: названы даты [ Редактировать ]
Вступительная кампания продлится с 1 по 22 августа. Об этом заявила замглавы Минобразования Любомира Мандзий на брифинге в четверг, 25 июня.
Абитуриенты смогут подавать электронные заявления без свидетельства об образовании, но необходима запись о его заказе в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
"Вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется с 1 августа. Электронные заявления на поступление в университеты можно будет подавать до 22 августа. Поступающие будут иметь время подать все документы в учреждения высшего образования. Если поступающий не получит свидетельство о среднем образовании до 22 августа, он сможет подать электронное заявление в кабинете поступающего без самого свидетельства, но по записи о его заказ в системе ЕГЭБО. Оригиналы свидетельства о среднем образовании можно подавать в начале обучения", - сказала Мандзий.
Ранее "Подробности" сделали материал о бесплатных онлайн-курсах, где можно получить образование.
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