Успех Украины зависит от инвестиций в электросети - Кристиан Руби [ Редактировать ]
Для того, чтобы Украина добилась успеха - она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети - заявил в рамках Еnergy Сommunity Forum Кристиан Руби, генеральный секретарь EURELECTRIC, отраслевой ассоциации, которая представляет общие интересы электроэнергетической отрасли на европейском уровне.
Кристиан Руби подчеркнул прямую зависимость между инвестированием в электросети и развитием страны. При этом он отметил необходимость решения проблемы стимулов для инвесторов вкладывать в электросети.
"Вопрос о том, как правильно инвестировать сейчас стоит на повестке дня, и здесь совершенно ясно, что Украина должна переосмыслить свои инвестиции в отношении операторов системы распределения, если хочет добиться успеха!» - отмечает Кристиан Руби.
Напомним, украинские и международные эксперты высказались о необходимости внедрения в Украине стимулирующего тарифообразования по европейской модели, которая понятна инвесторам.
По мнению Эдварда Чоу, главного научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований, инвесторы будут вкладывать в электросети только если будут видеть прозрачные и понятные условия возврата капитала.
Аудиторы E&Y заявляют, что инвестиционно привлекательным и понятным для любого инвестора будет установление ставки доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
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