Перший день без дощів: Буковина підраховує збитки від негоди [ Редактировать ]
Перший день без дощів нині на Буковині. Спадає вода в річках. Люди почали розчищати затоплені подвір'я та дороги. У сільрадах - підраховують збитки від негоди. Як люди оговтуються від пережитого і чи чекають на допомогу від влади? Із затоплених районів щойно повернулася Ольга Паламарюк.
Повалені мости, викорчувані дерева і знищені дороги на Буковині оговтуються від наслідків негоди.
Ще позавчора тут була дорога, а глибина потічка не більше пів метра. Усе змінилося за 20 хвилин.
Боже, Боже мій. О, Боже!
Потоки води зносили все на своєму шляху. Подвір'я Олександра перетворилося на озеро. Вода дісталася і будинку.
Олександр Волошин, житель села Ревне:
Вода підійшла і воно все підняло. Ми просто повитягували підлоги, тумбочки повиносили. Меблі на вулицю повикидали всі.
Хвилею знесло все з подвір'я, гаража та майстерні. Втопилася худоба. Автомобілі вціліли, бо їх встигли прив'язати металевими дротами до стовпів.
Олександр Волошин, житель села Ревне:
Дивіться, тільки товару в мене на 250 тисяч затопило. Дві машини порахуйте, вся техніка. Я з Калинки. Нам робили оголошення, щоб ми з базару забрали все. А ми не знали, що нас тут затопить, розумієте?
Сьогодні вода спала. Розчищати замулені подвір'я та вулиці сюди, у село Ревне, приїхали волонтери з усієї області.
Може бути і завтра в нас така біда. І була колись біда, ми знаємо, що це таке. Але до цього повинна підключитися влада центральна.
В село приїхали і рятувальники. Відкачують воду з обійсть.
Вода на даний час знаходиться на рівні з Прутом. І поки вода в Пруті не впаде, ця вода не має куди стекти.
Бригади працюють і на околицях сіл. Тут від ранку русло річки розчищають співробітники автодору.
Прийшли допомогти хлопцям. Треба витягнути стовпи, огородження тросового.
В селах Ревне та Стрілецький Кут від негоди постраждали, щонайменше дві з половиною тисячі людей.
Олексій Добровольський, голова Кіцманської райдержадміністрації:
Збитки надзвичайно потужні. Розруху зазнала вся інфраструктура, присадибні ділянки, всі комунікації.
В області підтопленими залишаються майже півсотні сіл та містечок, - це 700 приватних будинків. Пошкоджено 10 ділянок автодоріг, порушено газопостачання у дев'яти населених пунктах. Відновлення потребує дамба у селі Банилів. Щоб подолати наслідки негоди, Кабмін пообіцяв виділити Чернівецькій області 30 мільйонів гривень. Однак лише на відновлення гідротехнічних споруд треба щонайменше 130 мільйонів. І це якщо не враховувати збитків, яких зазнали люди.
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