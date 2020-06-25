Космічний корабель Ілона Маска повернеться на Землю [ Редактировать ]
Космічний корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска повернеться на Землю разом з екіпажем на початку серпня - повідомили в НАСА. Доти американські астронавти Даг Герлі і Роберт Бенкен мають виконати кілька завдань на борту МКС, зокрема щодо реагування на можливі надзвичайні ситуації.
Нагадаю, історичний запуск комерційного пілотованого корабля відбувся наприкінці травня. Перед тим майже 10 років поспіль американці користувалися російськими кораблями для запуску своїх астронавтів на МКС.
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