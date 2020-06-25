Британці масово вийшли на пляжі і в парки: чим загрожує [ Редактировать ]
Британці масово вийшли на пляжі і в парки, щойно в країні закінчився карантин. Обмеження скасували у вівторок, і через спекотну погоду містяни збираються на узбережжі моря та побіля річок, не дотримуючись дистанції. Хоча медики і сам прем'єр неодноразово нагадували: рекомендована відстань між людьми - не менше півтора метра.
Британію епідемія коронавірусу вразила найбільше у Європі, від інфекції там померли понад сорок три тисячі людей.
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