Масштабна аварія у Варшаві: автобус упав із мосту [ Редактировать ]
Масштабна аварія у Варшаві. Пасажирський автобус упав із мосту на одному з проспектів. Одна секція зависла на дорозі, інша - рухнула на нижню смугу. Причини ДТП поки не відомі.
У салоні було 40 людей. Один пасажир загинув, більше 20 травмовані. За даними мерії, автобус був майже новий, на маршрут вийшов о пів на шосту ранку. Водій мав ліцензію і не перевищував час роботи.
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