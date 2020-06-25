Масштабна аварія у Варшаві. Пасажирський автобус упав із мосту на одному з проспектів. Одна секція зависла на дорозі, інша - рухнула на нижню смугу. Причини ДТП поки не відомі.

У салоні було 40 людей. Один пасажир загинув, більше 20 травмовані. За даними мерії, автобус був майже новий, на маршрут вийшов о пів на шосту ранку. Водій мав ліцензію і не перевищував час роботи.