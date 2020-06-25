Сергій Каплін засудив антисоціальну програму Кабміну [ Редактировать ]
Відправити у відставку Кабінет міністрів пропонують у Конфедерації профспілок. Усе через урядову програму. Яку вважають антисоціальною і протилежною програмі президента і монобільшості.
Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України:
Цей уряд не має жодної програми макроекономічної стабілізації, цей уряд не має жодної програми подальшого розвитку децентралізації посилення регіонів, цей уряд не має жодної стратегії зовнішньо-економічного розвитку. Можна безкінечно продовжувати. Пальців на ногах на руках всього парламенту всіх депутатів не вистачить для того, щоб перелічити всі вади цього уряду. Але головне - цей парламент разом з урядом не мають коаліційної угоди. І тому вихід тільки один - перше: відправити уряд у відставку, друге: написати чітку програму розвитку країни і покласти її в основу коаліційної угоди.
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