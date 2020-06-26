Вибори після деескалації: у Тристоронній контактній групі підтвердили позицію України [ Редактировать ]
Спочатку деескалація потім вибори. Українська делегація у Тристоронній контактній групі вкотре наголосила: проведення місцевих виборів в ОРДЛО можливе лише після повного припинення вогню, виведення іноземних військ та поновлення Києвом контролю над державним кордоном.
На засіданні ТКГ представники України навіть надали календарний план підготовки до можливих виборів. І наголосили на готовності відкрити два нових КПВВ на Луганщині.
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