Спочатку деескалація потім вибори. Українська делегація у Тристоронній контактній групі вкотре наголосила: проведення місцевих виборів в ОРДЛО можливе лише після повного припинення вогню, виведення іноземних військ та поновлення Києвом контролю над державним кордоном.

На засіданні ТКГ представники України навіть надали календарний план підготовки до можливих виборів. І наголосили на готовності відкрити два нових КПВВ на Луганщині.