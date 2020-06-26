На Прикарпатті над селом "зависло" озеро [ Редактировать ]
Велика вода потроху відступає. Напередодні вперше за кілька днів на Прикарпатті знизився її рівень у річках. Але ситуація там все одно критична. Над одним із гірських сіл зависли тисячі кубів води, які можуть будь-якої миті змити поселення. Напередодні велетенський зсув ґрунту створив на верховині озеро. Якщо береги розмиє - потоком накриє сотні хат. Продовжить - Жанна Дутчак.
Пані Анна вже другий день вигрібає з хати намул та очищає подвір'я і город від каміння, нанесеного великою водою. Жінка каже: все це звалилося на Микуличин ще у вівторок. Велетенська хвиля хлинула зі струмка поруч - просто на її обійстя. Якби не мішки з піском перед двором, збитків могло бути набагато більше.
Анна Андрійків, жителька села Микуличин:
Забрало машину дров. О тут во була. Дві машини шутру. Машина піску. О це всьо туда во.
Не встигли селяни оговтатися від тієї біди, як над ними нависла нова - ще страшніша. Напередодні в горах стався потужний зсув просто в струмок - відтак виникла дамба.
Тарас Попович, житель села Микуличин:
Зсунувся великий об'єм ліса, землі і зробилося штучне озеро, і на даний момент не прогнозовано коли воно прорве чи не прорве.
Розміри новоутвореного озера вражають: майже пів кілометра завдовжки, і п'ятдесят метрів завширшки - тисячі кубів води, які будь-якої миті можуть обрушитися на село. Від озера до найближчого будинку всього два кілометри.
Василь, сільський голова села Микуличин:
Якщо вода вся вирветься так вона ніде не має між берегами де дітися. Вона… все злитить сюди до нас.
Під загрозою затоплення і руйнування майже двісті будинків. Ситуація і справді критична, заявляють фахівці. Рахунок іде на дні. Дамбу хотіли підірвати, на озері навіть побували піротехніки.
Володимир Чернецький, начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області:
Дали висновок що не можливо здійснити підрив. Тобто якщо підрив і буде то він не буде мати ніякого ефекту позитивного. Може навпаки бути гірше. Це не можна спрогнозувати.
Розчищати дамбу вирішили поступово. В село вже привезли інженерну техніку. Наразі готують проїзд до озера для бульдозерів та екскаваторів.
Олександр Кіселюк, заступник директора Карпатського національного парку:
Треба діяти скоро тому що чим більше ми думаємо тим більше води може наповнюватися. Коли ми цей потік вкладемо в русло, потім вже будемо дивитися, і кожен крок продумувати, тому що є небезпека прориву в будь-який момент.
Свою допомогу запропонували селяни. Місцеві чоловіки сформували бригаду і розчищають дорогу. Роботи не зупиняють ні на мить, адже від понеділка в області прогнозують дощі.
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