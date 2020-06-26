Украинцам могут разрешить въезд в ЕС/ Фото: rg.ru

Украину внесли в список стран, которым могут разрешить въезд в Европейский Союз. Об этом говорится в одном из проектов решений об открытии внешних границ Евросоюза, сообщает Euronews.

Речь идет о странах, которые предлагают включить в "белый список" от начала июля. Среди 54 стран есть и Украина.

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Из других европейских стран вне ЕС, границы могут открыть жителям Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии.

Однако, в ЕС еще не приняли окончательного решения относительно открытия границ, поэтому список стран еще может измениться.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе назвали условия открытия границ для украинцев.

Также мы писали о том, что Украина попала в список стран "красной зоны".