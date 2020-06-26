Въезд в Евросоюз: Украину предлагают включить в "белый список" [ Редактировать ]
Украину внесли в список стран, которым могут разрешить въезд в Европейский Союз. Об этом говорится в одном из проектов решений об открытии внешних границ Евросоюза, сообщает Euronews.
Речь идет о странах, которые предлагают включить в "белый список" от начала июля. Среди 54 стран есть и Украина.
Из других европейских стран вне ЕС, границы могут открыть жителям Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии.
Однако, в ЕС еще не приняли окончательного решения относительно открытия границ, поэтому список стран еще может измениться.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе назвали условия открытия границ для украинцев.
Также мы писали о том, что Украина попала в список стран "красной зоны".
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