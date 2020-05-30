Венгрия временно перенесла открытие пунктов пропуска на границе с Украиной. Они должны были открыться еще в пятницу, 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Украина со своей стороны уже открыла четыре пункта пропуска: "Лужники", "Вилок", "Звонково" и "Косино". Пограничники Мукачевского отряда проинформировали своих венгерских коллег. О возобновлении работы пунктов пропуска венгерские пограничники сообщат дополнительно.

Госпогранслужба сообщает, что решением Кабинета министров Украины с 29 мая 2020 на государственной границе возобновили свою работу 66 пунктов пропуска.

"Украинские пограничники проинформировали сопредельные страны, в частности страны ЕС и Республику Молдова, о возобновлении работы пунктов пропуска с украинской стороны. Возобновление пропуска на этих направлениях будет возможным тогда, когда они откроют пункты пропуска со своей стороны", - сказано в сообщении.

В настоящее время на границе Украины со странами ЕС и Молдовой в пределаъ Черновицкой области функционирует следующие пункты пропуска:

с Польшей: "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец" - для автомобильного сообщения; "Шегини" - для пешеходного сообщения;

с Словакией: "Ужгород" - для автомобильного сообщения;

с Венгрией: "Тиса" - для автомобильного сообщения;

с Румынией: "Дьяково", "Порубное" - для автомобильного сообщения;

с Молдовой (в пределах Черновицкой области): "Сокиряны", "Кельменцы" - для автомобильного сообщения; "Мамалыга", "Кельменцы" - для железнодорожного сообщения.

Как сообщалось ранее, Польша открыла границу для студентов из Украины.