Открытие границ: куда и где можно выехать в страны Евросоюза [ Редактировать ]
Венгрия временно перенесла открытие пунктов пропуска на границе с Украиной. Они должны были открыться еще в пятницу, 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.
Украина со своей стороны уже открыла четыре пункта пропуска: "Лужники", "Вилок", "Звонково" и "Косино". Пограничники Мукачевского отряда проинформировали своих венгерских коллег. О возобновлении работы пунктов пропуска венгерские пограничники сообщат дополнительно.
Госпогранслужба сообщает, что решением Кабинета министров Украины с 29 мая 2020 на государственной границе возобновили свою работу 66 пунктов пропуска.
"Украинские пограничники проинформировали сопредельные страны, в частности страны ЕС и Республику Молдова, о возобновлении работы пунктов пропуска с украинской стороны. Возобновление пропуска на этих направлениях будет возможным тогда, когда они откроют пункты пропуска со своей стороны", - сказано в сообщении.
В настоящее время на границе Украины со странами ЕС и Молдовой в пределаъ Черновицкой области функционирует следующие пункты пропуска:
- с Польшей: "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец" - для автомобильного сообщения; "Шегини" - для пешеходного сообщения;
- с Словакией: "Ужгород" - для автомобильного сообщения;
- с Венгрией: "Тиса" - для автомобильного сообщения;
- с Румынией: "Дьяково", "Порубное" - для автомобильного сообщения;
- с Молдовой (в пределах Черновицкой области): "Сокиряны", "Кельменцы" - для автомобильного сообщения; "Мамалыга", "Кельменцы" - для железнодорожного сообщения.
Как сообщалось ранее, Польша открыла границу для студентов из Украины.
по теме
Украина откроет авиасообщение с Евросоюзом: Ляшко назвал сроки
Ляшко отметил, что решение о возобновлении движения общественного транспорта будет принято в ближайшее время
Українські кордони відновили свою роботу
66 пунктів пропуску на українському кордоні відновили свою роботу. Відкриті, зокрема, КПП для автомобілів та пішоходів на межі з Молдовою, Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Білоруссю
Въезд иностранцев: власти готовят отмену запрета
В Украине планируют снять запрет на въезд иностранных граждан
Пункти пропуску на українському кордоні відновили свою роботу
Запрацювали КПП для автомобілів та пішоходів на межі з Молдовою, Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Білоруссю
Євросоюз дав мільйон гривень українським прикордонникам
Передали тисячу захисних масок для обличчя, медичних рукавичок та окулярів, 800 захисних екранів, 700 медичних ізоляційних комплектів, медичні чохли та безконтактні термометри