В одному ритмі з усім світом. Новий проєкт представили юні музиканти із Запоріжжя. Кілька місяців тому вони вразили онлайн-глядачів своїм кліпом на композицію Let it be, а цього разу дистанційно зіграли з музикантами Німеччини та Франції. Що з того вийшло - розкажуть наші кореспонденти.

Записати нову композицію, цього разу відомий хіт Believer, стимулював усе той же карантин - кажуть юні музиканти. Вже третій місяць вони сидять по домівках.

Матвій Журавльов, учасник симфонічного оркестру Запорізької міської дитячої філармонії:

На карантине заняться нечем. Скучно. Поэтому генерируем новые идеи.

Нині проєкт міжнародний. Юні жителі Запоріжжя запросили долучитися і ровесників з Німеччини та Франції.

Марія Прокоф'єва, учасниця симфонічного оркестру Запорізької міської дитячої філармонії:

Детей приняло участие около сорока. Ну, не все дети получается. Некоторые застеснялись. Или просто не хотели. У них не было времени. Они куда-то поехали и так далее.

Як і попередній раз, кожен з учасників зіграв вдома свою партію на власному інструменті.

Матвій Журавльов, учасник симфонічного оркестру Запорізької міської дитячої філармонії:

Мы, получается, выбирали то, что легче всего сводить. Так как детей еще надо построить, чтобы все правильно сыграли, чтобы высчитали все паузы.

А вже сам кліп зводила керівник симфонічного оркестру. Катерина Прокоф'єва каже: хоч і набила руку на відеомонтажі, та все одно не спала більше двох тижнів, поки монтувала.

Катерина Прокоф'єва, керівник симфонічного оркестру Запорізької міської дитячої філармонії:

Насамперед складно було зводити фортепіано. Тому що всіх, там було 4 здається піаністів, і всіх різні штрихи. Різні касання до клавіш інструменту. Струнні інструменти легше зводити. Тому що діти наші вже грали цей репертуар. А німці та французи - ні. Тому для них це був новий такий досвід.

Зрештою, результатом - задоволені всі.

Зараз, аби юні таланти не забували ноти, жартують батьки, діти щодня по кілька годин займаються самостійно.

Ольга Журавльова, мати учасника симфонічного оркестру Запорізької міської дитячої філармонії, авторка ідеї дистанційного музичного проекту:

Дети не могут собираться и даже репетировать. Мы не знаем, как это вообще все будет.

Учасники дитячого симфонічного оркестру говорять - дуже скучили не лише один за одним, а й за великою сценою.