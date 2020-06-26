Попри зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні, і в столиці зокрема, відкриваються кінотеатри. Вже з другого липня можна буде відвідати перші сеанси.

В якому режимі працюватимуть та як готуються до відкриття - дізнавалася Марія Кагал.

До початку карантину Богдан дивився ледь не кожну прем'єру на великих екранах. Тож, коли дізнався про відкриття кінотеатрів, - зрадів нагоді знову опинитися серед перших глядачів.

Богдан Комаров, студент:

Очень жалко, что все премьеры перенесли, я очень сильно жду открытия, чтоб пойти на... да хоть на любой фильм, дома уже скучно. И с девушкой на свидание, и самому, и с друзьями, и на последний ряд, только в кинотеатр.

Проте, чи вийде сходити на побачення до кінотеатру, як і раніше - не факт. За розпорядженням МОЗ, зала має бути заповнена не більше ніж на половину. А от як саме розташовуватимуться місця - залежить від адміністрації закладу. В одних обіцяють дозволити парам сидіти разом, а в інших - сувора дистанція.

Це місце буде продаватися, тут буде квиточок, а далі будуть два ізольованих місця по боках, спереду і позаду.

З приводу ж контенту запевняють: не хвилюйтеся, - переглянути буде що.

Юлія Антипова, директорка кінотеатру:

Наш репертуар складається не тільки з голівудських тайтлів, а також це артхаусне жанрове кіно і український контент, який ми завжди підтримуємо.

Дистриб'ютори також наголошують - незважаючи на відтермінування багатьох прем'єр, чимало довгоочікуваних картин все ж з'являться на екранах.

Анна Бойко, менеджерка компанії-дистриб'ютора фільмів:

Деякі фільми були перенесені на кінець року, деякі на наступний рік, деякі взагалі перейшли на стримінгові сервіси, проте ми налаштовані дуже оптимістично, тому що студії весь час розуміли під час коронакризи, яка продовжується, що кінотеатри колись запрацюють і їх потрібно буде підтримати і підтримати має саме великий студійний контент і він у нас є.

Тож наразі кінотеатри ретельно готуються відчинити свої двері перед глядачами та обіцяють максимально комфортні, і головне безпечні умови перегляду.

Юлія Шпиг, директор кінотеатру:

Ми плануємо щоденний скринінг температурний персоналу, недопущення до роботи персоналу з признаками ОРВІ, регулярна дезінфекція всіх приміщень у кінотеатрі та дезінфекція кінозалів після кожного сеансу.

Кінотеатри готуються до відкриття поки що за раніше оприлюдненими правилами від мінохорони здоров'я. Адже офіційних рекомендацій все ще очікують.