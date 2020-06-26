На морських курортах Європи сезон відпочинку у розпалі. Утім, на узбережжях поки що не так гамірно, як торік. Разом із Грецією, Італією та Іспанією кордони відкрила і найближча до України - Болгарія. Яка там ситуація - дивіться далі.

Сонячний берег - один із найбільших болгарських курортів, популярний і серед українців. Він приваблює відпочивальників і розташуванням, і невисокими цінами. Утім, нині вже кінець червня, а пляжі - практично порожні. Румен - власник одного з готелів, каже, - навіть у 86 після Чорнобильської трагедії тут було більше людей. Через пандемію підприємцю довелося більше інвестувати у бізнес, встановити стінки між столиками в ресторані, доплатити персоналу за додаткове прибирання, а ціни - знизити.

Румен Мончев, власник готелю GOLDEN INA:

Якщо протягнемо цей рік і вийдемо в нуль, - це вже буде добре. Сезон закінчимо на рівні жовтня 2019, і хоча б не довелося думати, як покрити збитки.

Витрати зросли, а ось кількість туристів - ні. У готелі Румена очікували на 160 гостей, які забронювали номери. Натомість прибули тільки 33. Кордони для сусідів по Євросоюзу Болгарія відкрила три тижні тому. Число інфікованих у країні відносно низьке, нових випадків щодня від 70 до 130. Тому економіку вирішили відновлювати, - тим паче, що прибутки від туризму у Болгарії становлять 12% валового продукту.

Теодор Пастармаджиєв, представник асоціації готельного бізнесу:

Ми найбільш доступний напрямок, епідемічна ситуація у Болгарії також стабільна. Це відрізняє нас від інших курортів і, думаю, є важливим чинником для іноземців.

Ніколіна Ангелькова, міністр туризму Болгарії:

Ще на початку січня ми очікували зростання туристичного потоку на 10 відсотків. За найбільш оптимістичними прогнозами, кількість іноземних туристів мала перевищити 10 мільйонів. Але, на жаль, таких результатів цьогоріч ми не побачимо, - через усе те, що довелося пережити і нашій країні, і Європі загалом.

Щоб привабити подорожувальників і підтримати бізнес, уряд знизив податки для орендаторів пляжів та запропонував авіакомпаніям субсидії на чартерні рейси. До Варни і Бургаса літають поки що на третину менше, ніж у цей самий період торік, але найближчим часом на болгарських курортах чекають туристів з Німеччини та Нідерландів. Крім Сонячного берега, поїхати можна і на Золоті Піски, там планують відкритися близько чверті готелів.