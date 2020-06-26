Президент Білорусі вже котрий тиждень бореться за владу. Здавалося б, ну кому, як не йому, спокійно жити, не боячись конкурентів? Але ні. Навіть Лукашенка хочуть посунути - перевибори заплановані на серпень і є непередбачуваними уперше за 20 років. Ситуація настільки незвична для нього, що майже щоденно йому доводиться відповідати на погрози, образи і приниження.

Що ж відбувається у сусідів? Анна Філь покаже.

"Сашко три проценти" - меми тижня в Білорусі. А останні опитування, звісно, не офіційні - в інтернеті засвідчили: 3 відсотки - це реальний рейтинг Олександра Лукашенка. У Білорусі відбувається небачене донині: люди виходять із протестами на вулиці і критикують президента у віртуалі. І навіть у рекламі жартувати наважуються.

Сам Лукашенко ображається. Особливо, коли під час протестів його називають тарганом і малюють відповідні карикатури.

Олександр Лукашенко, Президент Білорусі:

Да вы хоть верите, что у действующего президента три процента? Вот в этой вот альтернативной компании я и то больше трех наберу. Поэтому не надо нас дергать. И никогда не оскорбляйте.

Образ Олександр Лукашенко не терпить. Як і конкуренції. До головного його суперника на майбутніх президентських виборах - Віктора Бабарика - спершу прийшли з обшуками. І додому, і на колишнє місце роботи - "Белгазпромбанк".

Віктор Бабарико, потенційний кандидат у президенти Білорусі:

Я не утверждаю, но напрашивается вывод, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер.

А згодом висунули серйозні звинувачення.

Іван Тертель, голова Комітету держконтролю Білорусі:

Возбуждено ряд уголовных дел по преступлениям связаным со статьями 243, уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, 235 легализация средств полученных преступным путем, 201 хищение в особо крупных размерах, 209 мошенничество, а также 430 получение взятки и 431 дача взятки. По данным делам задержано около 20 человек, в том числе Бабарико.

У КДБ пішли далі. У передвиборчій кампанії опозиціонера побачили "руку Кремля". Бо ж "Белгазпромбанк" - "дочка" "Газпрому". Тож, запевняють у КДБ, за Бабариком стоїть керівництво російського монополіста. А може й, цитую, "дехто вищий".

Ще один кандидат під арештом - блогер Сергій Тихановський. Його звинувачують у застосуванні сили проти поліції на одному з мітингів. Поки Тихановський за ґратами, кампанію веде його дружина - Світлана. Вона офіційний кандидат, за якого збирали підписи. Бо її чоловіку відмовили в реєстрації.

Світлана Тихановська, потенційний кандидат у президенти Білорусі:

Насмотревшись на весь этот беспредел, ну беспредел это не очень красиво сказано - что творится, что людей хватают. Я ожидала чего-то подобного, что я выйду в магазин и домой не вернусь больше. Постоянное ожидание, что что-то случится. Я как вспомню.

Аби підтримати опозиціонерів, білоруси вийшли на вулиці. У Мінську дві тисячі людей вишикувалися в "ланцюг солідарності".

Силовики реагували жорстко. За чотири дні майже чотири сотні затриманих по всій країні. Та акції - не припинялися.

Юрій Губаревич, потенційний кандидат у президенти Білорусі:

Александр Лукашенко не терпит конкуренции и не умеет бороться в открытой борьбе, он не умеет побеждать, он разучился это делать, он использует силовые методы, репрессии чтобы избавиться от оппонентов.

Володимир, житель Мінська:

То что происходит сейчас, напоминает мне то время когда происходили сталинские задержания. Те же машины, голубого цвета, синего, снимают номера, подъезжают, людей забирают.

Експерти силовий сценарій - передбачали. Адже такого, як зараз, у Білорусі ще не було. Уперше за 26 років при владі в "бацьки" з'явилася серйозна конкуренція. І люди готові підтримати кого завгодно, крім Лукашенка.

Олександр Класковський, політичний експерт:

Многолетний вождь видит, что его электоральная база размывается, его поддержка улетучивается. И для него это очень болезненно, потому что он привык рисовать себя таким харизматичным политиком, народным любимцем. Но за много лет он оторвался. И даже если раньше молодого президента Лукашенко едва ли не заключали в объятия, то теперь мы видим как теперь даже на встречах с населением он отдельно, люди отдельно.

Вибори в країні рідко минали спокійно. 2006 рік - "джинсова революція" - люди невдоволені переобранням Лукашенка.

2010 - той самий привід, мітинги розганяють. Цього разу історія може повторитися.

Президент обіцяє країну не віддавати. Кого з опозиції допустять до виборів, стане відомо 9 липня. За місяць до волевиявлення. А тоді вже, як часто згадують слова "класика" в Білорусі, - не важливо, як проголосували, головне як порахували.