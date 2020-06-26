А звичайні люди впевнені зовсім в іншому - в тому, що цього літа таки треба відпочити. Не зважаючи на пандемію. Ось один лише приклад: черга машин на в'їзді до Одесі сьогодні розтягнулась на десятки кілометрів.

Попереду тривалі вихідні - цієї неділі у нас День Конституції, тож понеділок неробочий. Тому зрозуміло, що на шляху до Одеси - десятки тисяч людей. Просте питання: чи будуть вони, коли все ж доїдуть, дотримуватись усіх правил під час відпочинку? У ресторанах, на пляжах. Сумнівно.