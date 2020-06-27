Офис Генерального прокурора выполнил решение Печерского районного суда и закрыл дело против бывшего первого заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка о выделении стабилизационного кредита VAB банку. НАБУ уже заявило, что не будет выполнять решение суда, которое является окончательным и обжалованию не подлежит, и вместе с САП подало апелляцию в ВАКС. Председатели профильных союзов и ассоциаций юристов считают такие действия нонсенсом, ведь по закону ВАКС вообще не имеет права рассматривать такую апелляцию. Сообщает УНИАН.

Руководители профильных союзов и ассоциаций прокомментировали заявления НАБУ о невыполнении решения суда и подаче апелляции в Апелляционную палату ВАКС из-за нежелания исполнения решения суда и Генпрокуратуры о закрытии уголовного дела против Писарука и Бахматюка.

В частности, Петр Бойко, глава Совета адвокатов Киевской области, считает это дело "лакмусовой бумажкой реформ прокуратуры и антикоррупционных органов, которые все реформируются последние годы". "ВАКС не останавливает, что это не его юрисдикция, даже теоретически, если САП и НАБУ не согласны с решением Печерского суда, то в соответствии с правилами подсудности они должны обратиться в Киевский апелляционный суд, а не в Апелляционную палату ВАКС. Однако, на мой взгляд, у работников НАБУ и САП не хватает знаний уголовного права и процесса, чтобы обращаться в суд, который не будет играть на их стороне, - пишет Петр Бойко. - Вывод напрашивается один: ВАКС начинает наглядно демонстрировать, что он не является независимым и беспристрастным судом, а является только куклой в руках кукловодов из НАБУ и САП".

В свою очередь Денис Невядомский, президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке, заявил: "В условиях внешнего управления имеем дело с фактическим нивелированием фундаментальных основ уголовного процесса. Рано или поздно это должно было случиться. Грубые нарушения статей 124, 125 Конституции Украины. ВАКС раз показал, что его Конституцией является Malleus Maleficārum (средневековый трактат о методах преследования ведьм - ред.)".

Зоя Ярош, президент Ассоциации адвокатов Украины, считает, что сложившаяся ситуация заслуживает отдельного внимания, поскольку "вседозволенность НАБУ Украины перешла все границы". "Учитывая, что Постановление от 05.06.2020 года принято после начала работы Высшего антикоррупционного суда следственным судьей Печерского районного суда, судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда не имеют права рассматривать апелляционную жалобу на постановление от 05.06.2020 года по делу № 757/22567 / 20-к, поскольку апелляционные жалобы на постановления следственных судей Печерского районного суда г. Киева должны подаваться в Киевский апелляционный суд. Надеюсь, что именно суд, осуществляя правосудие, сделает правильные выводы и не допустит нарушения закона, ведь именно это на суд, в том числе Высший антикоррупционный суд, возлагалось обществом при его создании и вообще реформировании судебной системы", - комментирует Зоя Ярош.

Татьяна Козаченко, адвокат, член Совета общественного контроля НАБУ, на своей странице в Фейсбук также считает такие действия НАБУ юридическим нонсенсом: "Печерский суд указал на очевидную незаконность постановления Касько. Генеральный прокурор отменил откровенно незаконное постановление Касько. Постановление Печерского суда не подлежит обжалованию. То, что НАБУ решение Печерского суда обжаловало в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, является следующим НОНСЕНСОМ. Апелляционная палата ВАКС не является и не может быть апелляционным судом по постановлению Печерского суда (в силу п.20 ч.1 ст.3 УПК Украины). Доверие к государственным органам будет только в том случае, когда они будут действовать законно, и НАБУ здесь не исключение. Ибо характер действий НАБУ ничем сейчас не отличается от того с чем НАБУ "борется".

Напомним, что суд признал незаконным возобновление дела против Писарука и Бахматюка бывшим заместителем генпрокурора Виталием Касько. Дело было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Однако выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.