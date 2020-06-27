27 червня о 00:38 до аварійної газової служби 104 в Києві надійшов дзвінок про загрозу вибуху газу. Повідомили, що житель будинку по вулиці Преображенській, 10/17 відкрив крани газової плити і погрожує підірвати будинок. Так вночі у небезпеці опинилися жителі 50 квартир багатоповерхівки.

За лічені хвилини бригада служби 104 прибула на місце виклику. Разом із поліцією наші спеціалісти зайшли у квартиру. З’ясувалося, що телефонував батько чоловіка, який погрожував підірвати будинок. Емоційно неврівноважений син мав намір використати для цього газ.

Фахівці 104 виявили на кухні обрізаний шланг до газової плити. Працівники аварійної служби негайно відключили квартиру від газопостачання, щоб ліквідувати загрозу вибуху.

Завдяки екстреним та професійним діям служби 104 аварійна ситуація була ліквідована без евакуації мешканців.