П'ять років боротьби з хабарництвом на всіх рівнях. Активісти громадської організації "Стоп корупції" відсвяткували перший ювілей та поділилися планами на наступну п'ятирічку.

Близько чотирьох тисяч активістів в усіх областях України. Серед них: журналісти, депутати місцевих рад, юристи і просто небайдужі громадяни. Днями частина з них приїхали у Київ, щоб відзначити п'ятиріччя Громадської організації "Стоп корупції".

Роман Бочкала, співзасновник ГО "Стоп корупції":

На сьогодні ГО "Стоп корупції" має 69 зареєстрованих осередків, разом з тим є осередки, які тільки плануються, наприклад Ніжин, Бердичів, Маріуполь, тобто вони в стадії кандидатів. якщо казати загально, то наші представники є абсолютно в усіх областях України.

Боротися з корупцією тепер спробують і на новому рівні. Планують взяти участь у місцевих виборах - уже не лише як громадські спостерігачі, а й кандидати у деяких регіонах.

Роман Бочкала, співзасновник ГО "Стоп корупції":

ГО "Стоп корупції" буде приймати участь у місцевих виборах у якості спостерігачів, але разом з тим, окремі представники певних осередків виявили бажання балотуватися у якості місцевих депутатів, міських голів, керівників територіальної громади і ми маємо визначити, кого ми підтримуємо в цій якості. Хтось можливо думає, не визначився, хоче порадитися. з колегами, соратниками.

Богдан Хмельницький, координатор ГО "Стоп корупції":

Будуть тренінги, для наших хлопців, наших голів осередків, щоб їх трохи "підтягнути" на ці вибори. Але вони вже все знають, вони вже безпосередньо проводили парламентські, президентські вибори вони пройшли.

Попри карантин, до Києва приїхали навіть з віддалених областей. Зокрема представники одного з найпотужніших осередків "Стоп корупції" - Донецького.

Володимир Рибалкін, голова Святогірського відокремленого підрозділу ГО "Стоп корупції":

Я хочу подякувати всім, хто долучається до цієї команди "Стоп корупції". Це дуже важлива річ, тому що громадські діячі, які не стоять осторонь від того, що відбувається у державі Україна - вони повинні вникати, приймати і через себе витягувати місцеве населення, щоб воно знало, розуміло, які процеси відбуваються в органах місцевого самоврядування.

Та на цьому керівництво громадської організації обіцяє не зупинятися - цього року планують відкрити ще кілька осередків.