В субботу, 27 июня, в Минске состоялся Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования, на котором присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава соседнего государства поздравил выпускников со вступлением во взрослую жизнь и отметил, что студенческие годы - самые яркие и интересные в жизни каждого человека.

Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного - сберечь свою страну. Это (суверенитет. - ред.) не абстрактное понятие - это то, что позволит вам и следующим поколениям оставаться белорусами. На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей. Это позволит самим принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут или, еще хуже, укажут с Востока или Запада. Не поклоняться всему иностранному, не подражать чужим традициям, а самим стать образцом, на который захотят равняться другие страны и народы.

После торжественной части мероприятие продолжилось в неформальной обстановке. "Бацька" остался на балу и танцевал с молодежью под популярные песни беларусских и зарубежных исполнителей.

С сети опубликовано видео, на котором Александр Лукашенко танцует с выпускниками под украинскую народную песню "Ти ж мене підманула" в исполнении Таисии Повалий.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пожаловался на "кукловодов" из России и Польши.