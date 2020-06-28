Фото: Центры по контролю и профилактике заболеваний США

Ученые из Национального института здравоохранения Италии доказали, что коронавирус COVID-19 не передается через укусы комаров. Об этом сообщает MedicalXpress.

Исследование доказало, что инфекция, переданная комару через зараженную кровь, не может дальше размножаться.

Не переносят коронавирус и обычные комары, и тигровые, способные распространять вирус Денге и другие болезни.

Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что нет никаких доказательств того, что вирус COVID-19 мог передаваться кровососущими насекомыми.

Ранее сообщалось, какую группу крови больше всего любят комары и какая популярная специя отпугивает этих насекомых.