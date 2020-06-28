Ученые выяснили, передают ли коронавирус комары [ Редактировать ]
Ученые из Национального института здравоохранения Италии доказали, что коронавирус COVID-19 не передается через укусы комаров. Об этом сообщает MedicalXpress.
Исследование доказало, что инфекция, переданная комару через зараженную кровь, не может дальше размножаться.
Не переносят коронавирус и обычные комары, и тигровые, способные распространять вирус Денге и другие болезни.
Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что нет никаких доказательств того, что вирус COVID-19 мог передаваться кровососущими насекомыми.
Ранее сообщалось, какую группу крови больше всего любят комары и какая популярная специя отпугивает этих насекомых.
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