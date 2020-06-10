Ученые определили, какую именно группу крови человека больше всего любят комары. Как оказалось, эти двукрылые насекомые отлично распознают состав плазмы и выбирают своих жертв по группе крови, пишет changeua.com.

"Специалисты провели эксперимент, в ходе которого удалось установить, что любимая группа крови комаров - первая. Именно по этой причине ее обладатели чаще страдают от комариных укусов", - говорится в сообщении.

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Ученые установили, что в состав первой группы крови не входят некоторые белки и гладкие эритроциты. При этом удалось определить, что нередко страдают от комаров также и обладатели второй группы крови — правда, в основном те, у кого отрицательный резус-фактор.

Что касается людей с третьей и четвертой группами, то им повезло в этом смысле гораздо больше. Комары обычно их не атакуют, а если и кусают, то это происходит в очень редких случаях.

К слову, ранее удалось установить, что комары не меньше внимания обращают и на запах человека. Проведенные исследования показали: владельцы первой группы привлекают насекомых вдвое чаще, чем другие. По мнению ученых, именно состав крови влияет на аромат, который исходит от человека.

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