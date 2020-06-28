Ціна стихії:найбільш постраждалі регіони рахують збитки [ Редактировать ]
Ціна стихії. Велика вода відступає і найбільш постраждалі регіони починають рахувати збитки. У Мільярд 100 мільйонів гривень обійшлася негода лише для Чернівецької області. Про життя після потопу - Ольга Паламарюк.
Це відео зняли в селі Маршинці. Рівень води в річці тут сягав восьми метрів. Затоплені будинки, городи, дороги. Зруйнований єдиний міст. Прорвало дамбу і в селі Банилів. Помешкання Ольги Сидир від затоплення врятували мішки з піском.
Ольга Сидир, жителька Банилова:
Худобу всю повиносили наверх на другий поверх. Разом з дітьми тікали туди, ночували дві доби на верху.
На щастя, вода в Банилові протрималася недовго - на допомогу приїхали рятувальники. Зараз відкачують воду з подвір'їв та городів. А також підвозять питну воду й харчі.
Олександр Айсюк, заступник начальника управління ДСНС України в Чернівецькій області:
Ми привезли їм тону води, поставили на легкодоступне місце, населення бере воду. Займаємося також допомогою населенню по прибиранню, для соціально незахищених верств населення.
А допомагати є кому. За попередніми підрахунками, в Банилові постраждали щонайменше сто домогосподарств. І з кожним днем їх стає більше. От тільки на компенсацію збитків сподіваються не всі.
Микола, житель Банилова:
У 2008 році мене затопило і мені голова ні копійки не дав. І тепер, зараз то саме. Кругом води, все сюди води. Толку з того.
Зараз відновлювальні роботи ведуться й на березі річок. Ось цю дамбу не сьогодні, завтра знесе течією, кажуть фахівці. Рівень води в Черемоші почав падати. А разом із ним сунеться й берег. На відновлення потрібні чималі кошти.
Валерій Боровець, інженер технічного відділу Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет:
На сьогоднішній день добавляється не тільки тут. І в Банилові п'ята, теж люди працюють. На третій дамбі теж працюють. Розрушення йде по багатьох дамбах. Сказати конкретно 135 мільйонів - ні. Буде більше.
Зараз суму збитків, спричинених негодою, підраховують спеціалісти оперативного штабу.
Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації:
Зараз у нас зведена цифра - 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Тому ми цю суму, заявку зробили і до Міністерства економіки, Міністерства розвитку громад і територій. Це фактор часу. Тому я дуже прошу всіх буковинців з розумінням поставитися, що обов'язково ми все відновимо.
Потерпілі сподіваються: чиновники дотримаються обіцянок і не залишать їх наодинці з бідою. І цього разу люди все-таки отримають кошти.
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