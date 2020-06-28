А в Польщі зняли карантин із виборів. У країні завершується перший тур президентських перегонів. Вони мали відбутися минулого місяця, однак через коронавірус їх відтермінували. У зв'язку з епідемією голосування проходять у санітарному режимі. На дільниці дозволено заходити тільки в масках, а кількість людей, які можуть одночасно перебувати у приміщенні, обмежена.

Основні претенденти на президентське крісло - чинний глава держави Анджей Дуда та кандидат від опозиційної "Громадянської платформи"- мер Варшави Рафал Тшасковський. Швидше за все, переможця визначить другий тур виборів, адже для перемоги в першому - потрібно набрати понад 50 відсотків. І обом кандидатам голосів бракує.