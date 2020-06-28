А Європа поступово оговтується після карантину. Країни знімають обмеження і для бізнесу, і для відпочинку. Так, в Англії відкривають туристичні пам’ятки, готелі, ресторани та перукарні.

Які заборони залишаться ? Та на чиє повернення до роботи найбільше чекає британський прем'єр - розкаже Світлана Чернецька із Лондона.

Майже чотири місяці без можливості випити пінту пива у сусідньому пабі. Для багатьох британців це рекорд. Паби у країні залишалися відкритими навіть у розпал Другої світової. Але натиску пандемії - не витримали.

Марк Аллан, власник пабу "Чорний принц":

Ходити у паби - це більше, ніж традиція, це в нашій крові, частина нашого ДНК. Але за останні кілька місяців уже збанкрутували великі мережі. Ринок рухнув, і багато пабів не переживуть цих часів. Це буде дуже сумний день - побачити, хто відкриється, а хто зачинить вхідні двері назавжди.

Паби, кафе та ресторани вже з липня зможуть обслуговувати клієнтів усередині. Але з дотриманням усіх засобів безпеки. Зокрема, забезпечення пунктів дезінфекції. А ще, кожен відвідувач буде змушений залишати свої контактні дані. Щоби у випадку виявлення спалаху коронавірусу, можна було відстежити усіх потенційних хворих.

Естелла Сіцек, співвласниця перукарні:

Ми встановимо пластикові перегородки між секціями, вони будуть 2 метри завдовжки. Це має додати впевненості клієнтам, вони почуватимуться у безпеці і будуть відділені від інших відвідувачів.

Перукарні, кінотеатри та готелі теж повертаються до роботи. Хоча і не на повну потужність. Насамперед, там уникатимуть скупчення людей. Та будуть змушені забезпечувати дотримання належної дистанції. З наступного тижня вона становитиме не 2 метри, а один. Це рішення уряду спричинене не медичними рекомендаціями, а економічними. Аби бізнес не працював у збиток.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

З таким самим нетерпінням, як ми чекаємо, щоб випити пінту пива, не можемо діждатися, аби отримати свою стрижку. Я особливо чекаю відкриття перукарень, пане спікер. Нарешті ми можемо сказати, що наш тривалий період національної сплячки закінчується. Життя повертається на наші вулиці, у наші магазини.

Таке масштабне послаблення карантину стало можливим завдяки спаду епідемії. Зараз виявляють лише близько тисячі нових випадків коронавірусу на день. Тоді як наприкінці березня було сто тисяч на добу. Щоправда, ситуація все одно гірша, аніж, приміром, у Італії, Франції та Німеччині.

Для Великої Британії це був період найсуворіших обмежень у мирній історії. Але зняття карантину стосується далеко не всіх закладів. Під замком залишаються нічні клуби, масажні салони, спортзали. Крім того, якщо кількість нових уражень почне збільшуватися, країну знову відправлять у локдаун.