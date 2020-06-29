Коронавирус "атакует" новые внутренние органы [ Редактировать ]
Французские исследователи определили, что коронавирусная инфекция приводит к патологии почек.
Об этом сообщает RFI.
По информации, пациенты страдают повышенным мочеиспусканием, обезвоживанием и усиленной жаждой.
Также, у пациентов с повреждением почек из-за перенесенной коронавирусной инфекции, может наблюдаться частое мочеиспускание, обезвоживание, усиление жажды и физическая слабость из-за потери клеточной энергии.
Отмечается, что в большинстве вирус поражает именно клетки системы почечных канальцев.
Ранее мы писали о том, что стала известна стоимость создания вакцины против COVID-19. В результате подсчетов вышла "астрономическая" сумма.
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