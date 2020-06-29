Французские исследователи определили, что коронавирусная инфекция приводит к патологии почек.

Об этом сообщает RFI.

По информации, пациенты страдают повышенным мочеиспусканием, обезвоживанием и усиленной жаждой.

Также, у пациентов с повреждением почек из-за перенесенной коронавирусной инфекции, может наблюдаться частое мочеиспускание, обезвоживание, усиление жажды и физическая слабость из-за потери клеточной энергии.

Отмечается, что в большинстве вирус поражает именно клетки системы почечных канальцев.

Ранее мы писали о том, что стала известна стоимость создания вакцины против COVID-19. В результате подсчетов вышла "астрономическая" сумма.