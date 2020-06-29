В Украину нагрянет значительное ухудшение погоды [ Редактировать ]
30 июня на территории Украины ожидаются грозы с градом и шквалистый ветер.
Об этом сообщает ГСЧС.
По информации, на западе, севере, в центральных и южных областях скорость ветра достигнет отметки в 15-20 м/сек.
При этом Западную Украину и далее будут заливать сильные дожди, что приведет к установлению желтого уровня опасности.
Известно, что в Киеве ожидается гроза с градом и шквалистые порывы ветра.
Ранее мы писали о том, что на выходных Украину порадует тепло. Только в отдельных районах западных областей продолжит идти дождь.
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