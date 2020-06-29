Двоє українських військових поранені сьогодні на Донбасі. Противник активно бив із заборонених мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та кулеметів. Загалом від початку доби - сім обстрілів.

Щоб припинити атаки, об'єднані сили відкривали вогонь у відповідь. Більше про ситуацію на передовій знає Руслан Смєщук.

На подвір'ї діти розглядають чергові сліди війни. Це прифронтове селище Новолуганське - на Донеччині. Уночі бойовики кулеметними чергами поливали житлові квартали.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Кулі калібру 7,62 розривні б32, попали в стіну і у вікно, а також у цей будинок. У 5 поверх. Противник далеко не знаходиться, кулі може долітати до 3500 метрів, противник знаходиться на тишу п'ятисот.

У цьому будинку найбільше дісталося квартирі на другому поверсі. Черга вдарила в стіну, одна з куль залетіла в кімнату - і там розірвалася.

Надія Матвіївна, постраждала:

Очень сильный был… как взрыв. Вначале хлопок, а потом как бахнуло - мы подскочили. Мы спали, подскочили ничего не поймем.

Донька Надії Матвіївни - Анжела - саме привезла на канікули свою семирічну дитину. Аби бабуся побачила онуку.

Анжела, постраждала:

Это произошло между 10 и 11 вечера. Вот. Я еще не спала, достала интернет ну и услышала хлопок а потом взрыв. Ребенка на каникулы оставили с бабушкой. А мы тут не живем - мы продали дом и уехали в Бахмут жить в связи с этой ситуацией.

Сьогодні ж Анжела забрала дівчинку, яка після масованих обстрілів Новолуганського із "Градів" у сімнадцятому році, відтепер дуже боїться вибухів.

Микола Леонідович, постраждалий:

Здесь прямо попадание было, там сервант разбило. И там пуля осталось.

А це вже приватний сектор Новолуганського. Тут кулеметним чергами накрило декілька будинків. У цьому домі родичі готували до поховання бабусю.

Тетяна Леонідівна, постраждала:

Я стояла здесь, бабушку только накрыла, подтянула одеяло - и слышу телефон у меня в кухне. Я бегом до телефона, только подняла телефон - слышу, как звенит. Короче бахнуло, зазвенело и полетели осколки. Если бы я здесь стояла - как раз бы меня убило.

Востаннє житлові квартали найманці атакували досить давно. Проте така тактика не дивна. Від початку війни в Новолуганському вже встигло вирости ціле покоління дітей, які про бойові дії знають значно більше, ніж деякі дорослі.