Вибори в умовах пандемії. Цими вихідними громадяни Польщі та Ісландії обирали президентів. Про хід голосування і перші результати підрахунку бюлетенів - розкаже Тетяна Логунова.

Маски й обов'язкова соціальна дистанція. Президента країни поляки обирали з дотриманням жорстких санітарних норм. Голосування мало відбутися ще на початку травня. Втім, через пандемію коронавірусу вибори скасували і призначили нові. Політичною паузою скористалася опозиція.

Партія "Громадянська платформа" замінила свого кандидата й висунула в президенти мера Варшави - ліберала Рафала Тшасковського. Він і став головним конкурентом чинного глави держави - консерватора Анджея Дуди.

Марчін, виборець:

Зміни, які відбуваються в Польщі, ведуть нашу країну в неправильному напрямку.

Крістос, виборець:

Особисто я бачу президентом лише Дуду. Але не думаю, що хтось із кандидатів переможе в першому турі.

Так і сталося. Понад 40 відсотків голосів - у Дуди, 30 відсотків - у Тшасковського. Польща готується до другого туру виборів.

Анджей Дуда, президент Польщі:

Я хочу подякувати всім за підтримку і за високу активність. Дякую, що ви прийшли на дільниці й проголосували.

Рафал Тшасковський, кандидат у президенти Польщі:

З такими результатами ми можемо й далі боротися за Польщу.

Голосування призначили на 12 липня.

А от громадяни Ісландії визначилися з президентом у першому турі. Перемогу святкує чинний глава держави, якого легко переобрали на другий термін. Ґудні Йоханнессона підтримала рекордна кількість виборців - 92 відсотки.

На дільниці ісландці приходили без масок. Ситуація з поширенням коронавірусу в країні під контролем - на COVID-19 в Ісландії наразі хворіють загалом 12 осіб. З відкритими обличчям виборці відкрито відповідали, за кого віддадуть свій голос.

Мені дуже подобається наш президент. Він приємний, говорить від серця.

Я за Ґудні, він завжди такий спокійний.

Історик за освітою, письменник і перекладач за фахом. Безпартійний Йоханнессон прийшов у велику політику чотири роки тому і став наймолодшим президентом в історії країни. Вигравши свої перші вибори, він пообіцяв ісландцям "неполітизоване президенство"і, вочевидь, виконав обіцянку.

Гудні Йоханнессон, президент Ісландії:

Я пишаюся таким результатом, для мене це велика честь.

Президент в Ісландії виконує радше представницькі функції. Водночас має право ветувати закони і оголошувати проведення референдумів.