У Польщі провели перший тур виборів президента [ Редактировать ]
Вибори в умовах пандемії. Цими вихідними громадяни Польщі та Ісландії обирали президентів. Про хід голосування і перші результати підрахунку бюлетенів - розкаже Тетяна Логунова.
Маски й обов'язкова соціальна дистанція. Президента країни поляки обирали з дотриманням жорстких санітарних норм. Голосування мало відбутися ще на початку травня. Втім, через пандемію коронавірусу вибори скасували і призначили нові. Політичною паузою скористалася опозиція.
Партія "Громадянська платформа" замінила свого кандидата й висунула в президенти мера Варшави - ліберала Рафала Тшасковського. Він і став головним конкурентом чинного глави держави - консерватора Анджея Дуди.
Марчін, виборець:
Зміни, які відбуваються в Польщі, ведуть нашу країну в неправильному напрямку.
Крістос, виборець:
Особисто я бачу президентом лише Дуду. Але не думаю, що хтось із кандидатів переможе в першому турі.
Так і сталося. Понад 40 відсотків голосів - у Дуди, 30 відсотків - у Тшасковського. Польща готується до другого туру виборів.
Анджей Дуда, президент Польщі:
Я хочу подякувати всім за підтримку і за високу активність. Дякую, що ви прийшли на дільниці й проголосували.
Рафал Тшасковський, кандидат у президенти Польщі:
З такими результатами ми можемо й далі боротися за Польщу.
Голосування призначили на 12 липня.
А от громадяни Ісландії визначилися з президентом у першому турі. Перемогу святкує чинний глава держави, якого легко переобрали на другий термін. Ґудні Йоханнессона підтримала рекордна кількість виборців - 92 відсотки.
На дільниці ісландці приходили без масок. Ситуація з поширенням коронавірусу в країні під контролем - на COVID-19 в Ісландії наразі хворіють загалом 12 осіб. З відкритими обличчям виборці відкрито відповідали, за кого віддадуть свій голос.
Мені дуже подобається наш президент. Він приємний, говорить від серця.
Я за Ґудні, він завжди такий спокійний.
Історик за освітою, письменник і перекладач за фахом. Безпартійний Йоханнессон прийшов у велику політику чотири роки тому і став наймолодшим президентом в історії країни. Вигравши свої перші вибори, він пообіцяв ісландцям "неполітизоване президенство"і, вочевидь, виконав обіцянку.
Гудні Йоханнессон, президент Ісландії:
Я пишаюся таким результатом, для мене це велика честь.
Президент в Ісландії виконує радше представницькі функції. Водночас має право ветувати закони і оголошувати проведення референдумів.
по теме
Єврокомісія ухвалить список "в'їзних" до Шенгену країн
Рада Євросоюзу сьогодні має завізувати перелік держав, громадянам яких з першого липня дозволять подорожувати до країн Шенгену
У Польщі зняли карантин із виборів
У зв'язку з епідемією голосування проходять у санітарному режимі. На дільниці дозволено заходити тільки в масках, а кількість людей, які можуть одночасно перебувати у приміщенні, обмежена
Внутрішня політика та майбутнє країни: Юлія Льовочкіна прокоментувала вирішальні загальнонаціональні вибори у Польщі
Загальнонаціональні вибори в Польщі проходять в умовах карантину через СOVID-19. Оцінку нововведенням має дати і Місія ПАРЄ. Україну представляє нардеп Юлія Льовочкіна
В Україні за день від коронавірусу померли 19 людей
Добова кількість інфікованих коронавірусом українців вперше перевалила за тисячу. Напередодні виявили тисячу сто дев'ять випадків, 19 людей померло - повідомили в міністерстві охорони здоров'я
У США за добу коронавірусом заразилися 30 тисяч людей
Коронавірус у світі підхопили ще 138 тисяч людей. Загальна кількість інфікованих майже дев'ять мільйонів 200 тисяч. З них понад половина - видужали, а летальних випадків понад 470 тисяч