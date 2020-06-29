Чому такі зміни назріли і кому буде найважче?

Обов'язкова та двотижнева. Відтепер це не лише про самоізоляцію, а ще й про декретну відпустку для татусів. Надавати її чоловікам зобов'язує директива Єврокомісії. І в найближчі два роки країни ЄС мусять адаптувати під неї свої закони. Чому такі зміни назріли і кому буде найважче - розбиралася Олена Абрамович.

Стефан із тих батьків, на кого можна спокійно залишити дитину. За професією - шеф-кухар, тож нагодує обов'язково. Та й підгузки замінити ніколи не було проблемою. А нещодавно не побоявся пожити зі своїм дворічкою кілька тижнів без дружини.

Стефан Дога, шеф-кухар, батько дворічного сина:

Вона мусила терміново поїхати до своїх хворих батьків на кілька тижнів, тож ми залишились удвох. І чудово провели час - гралися, я його купав, вкладав спати. Мав нагоду поспостерігати, як він росте - це дуже важливо. І водночас зрозуміти, скільки роботи виконує жінка, і на яку велику-велику повагу вона заслуговує.

Він якби міг, то й сам би народив, сміється дружина Стефана Юлія. Каже, в їхній сім'ї немає обов'язків, які виконує лише жінка. В декрет чоловік мав змогу за бельгійськими законами усього на два тижні. Проте, коли малюку було 5 місяців і Юлія повернулась на роботу, Стефан відкоригував свій графік

Юлія Зелвенська, юристка, матір дворічного сина:

В Бельгії декретна відпустка - це 16 тижнів. І коли я вийшла на роботу спочатку працювала декілька днів на тиждень, і в ці дні залишався він, ми так планували робочий час і потім він звик і був дуже щасливий, що в них є такий зв'язок з дитиною особливий.

Два тижні декрету для чоловіка - це дуже мало, вважає Стефан. За чей час тато не встигає переключитися і виробити звичку допомагати жінкам.

Якби можна було б ще хоча б 2 тижні взяти, це було б дуже резонно.

Ідеальним для пари був ви скандинавський варіант. У Швеції, наприклад, 90 днів за законом має матір та 90 - батько дитини. І якщо чоловік не бере свої три місяці декрету, то ці дні не віддають матері, вони просто втрачаються. Водночас у Швейцарії - зовсім інша картина.

Массімо Фріго, швейцарський юрист:

У Швейцарії ми маємо усього один день батьківської відпустки. Це означає - якщо ви підтримуєте дружину під час пологів і вони тривають більше, ніж добу, вам треба дзвонити роботодавцю і просити оформити іншу відпустку. Це божевілля!

Наразі швейцарці борються за зміни в конституції восени у країні проведуть референдум щодо запровадження оплачуваної двотижневої декретної відпустки для чоловіків. Поки що ж батьківська відпустка у кілька тижнів - це лише поодинокі ініціативи у великих компаніях.

Массімо Фріго, швейцарський юрист:

Моя компанія - це міжнародна громадська організація - пропонувала раніше 5 днів батьківської відпустки. Ці витрати повністю покриває роботодавець, держава нічого не компенсує. І коли я очікував на другу дитину, після низки дискусій нам врешті збільшили чоловічий декрет до двох тижнів.

Проте дозволити собі такі "бонуси" може далеко не кожен роботодавець. Тому конче необхідно закріплювати ці питання в законі, пояснює юрист. Щоб витрати на чоловічий декрет покривалися з державного фонду соціального страхування.

Змінити закони на вимогу Брюсселя мають чимало країн ЄС. У Нідерландах, Італії, Греції, Мальті чоловічий декрет триває усього два дні. Є держави в Європі, де взагалі для чоловіків не передбачена батьківська відпустка. А от найкращі приклади демонструють скандинавські країни. Фінляндія пропонує татусям 9 тижнів із малюком, Швеція - 12, а Норвегія майже рік!