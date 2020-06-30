На Буковині фіксують зменшення кількості захворювань на коронавірус [ Редактировать ]
Після майже тижневого піку рівень захворюваності на COVID в Україні пішов на спад. За попередню добу, 646 нових заражень. Найбільше на Львівщині та Закарпатті. 19 померли. Вилікувалися 93 людини.
Покращилася статистика на Буковині, із 1 липня там планують запустити громадський транспорт. На думку медиків, до пом'якшення карантину найбільш готові центральні регіони, зокрема, Черкаси, Кропивницький, Дніпро та Полтава. А ось на заході, в Одесі, Києві та східних областях скасовувати обмеження ще зарано.
Зокрема, на Донеччині і Луганщині через те, що відкрили пункт в'їзду-виїзду із тимчасово окупованими територіями. Ті, хто звідти виїжджає, обов'язково мають перевіритися на COVID. Якщо результат тесту негативний, від самоізоляції після перетину КПВВ можна відмовитися.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Самоізоляцію або обсервацію не повинні проходити лише діти, які приїжджають здавати ЗНО, або вступати до українських вузів з тимчасово окупованих територій. Ми дозволили, якщо людина приїжджає з тимчасово окупованих територій, або із червоної зони, в такому випадку вони повинні встановити додаток - "Дій вдома".
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