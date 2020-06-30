Карантинні обмеження в Україні діють, схоже, лише на папері. У мережі постійно з'являються відео з переповнених нічних клубів, пляжів та ресторанів. Застереження ігнорують масово і у всій країні. Яка ситуація в столиці - бачив Богдан Вербицький.

Це кадри дискотеки в одному зі столичних ресторанів. Як бачимо, в масках... виключно персонал. І так Що вихідних. А цього тижня їх - цілих три! Тож як відпочивають кияни у день?

І купаються, і засмагають. А хто з дітьми відпочиває.

Оболонська набережна. Довжиною майже в два кілометри вона простягається звідти, з Північного Мосту, і аж там, на Прирічній, впирається в Човникову станцію. Це - найулюбленіше місце відпочинку правобережного Києва. Тут тобі і місце для прогулянок з ресторанами, і "тренажерка"під відкритим небом, і пляж... Загалом, усе чого душа забажає.

І цими благами тут активно користуються! З десяток людей на спортивному майданчику, ще більше - на пляжі! Від спеки в 30 градусів всіх рятує Дніпро!

Але наскільки це безпечно? І головне, чи не бояться кияни заразитися коронавірусом?

Саміра, киянка:

Разве что в общественном транспорте не соблюдать меры. А так на пляже, я думаю, опасности нет.

Ви не боїтеся коронавірусу? - Молодой человек, не капайте на мозги. Хорошая водичка, отдыхаем хорошо. А сидеть дома и подыхать?"

Єдиний вихід - виїзди на природу, чи шашлики. Але є Ще одна альтернатива, щоправда зараз вона під забороною.

Хорошо, там мы и танцевали на дискотеке ночью.

Так маленька Анель розповідає про свій відпочинок за кордоном з батьками. Цього року, через коронавірус, поїздку до Єгипту довелося відтермінувати.

Лілія, жителька Києва:

Цього року ми теж мали відпочивати за кордоном. Ну але так сталося, що довелося відкладати, відпочивати на пляжах рідного міста. - Як водичка? - Могла б бути і краще. - Грязнувата трошки. Температура відмінна, а от сама якість водички така… на трієчку.

Втім Анель з аргументами батьків не згодна!

Тут большая речка, а еще много деток. А еще голубя можно покормить соломкой, печеньем.

А це вже Пуща Водиця. Припаркувати машину Тут просто неможливо. Паркінг біля місцевих озер переповнений! Та й відпочивальників тут в кілька разів більше. Люди намагаються виїхати з душного міста на свіже повітря.

Наталя, жителька Києва:

Сейчас такая ситуация, ищем возможности где-то с ребенком выйти на свежий воздух. Не только сидеть на асфальте.

І хоча пляж у Пущі - місце популярне, люди все ж намагаються лягати подалі один від одного. Василь, зі своєю сім'єю, приїхав сюди, так би мовити, на "розвідку". Каже - місце хороше, але людей забагато.

Василь, житель Києва:

Ну страшнувато. Трошки так ходимо окремо, одділяємося. Стараємося шо де.. лишнього в руки не трогати. Якщо що, то користуватися антисептиками.

І кількість відпочивальників біля водойм, в парках та зонах відпочинку збільшуватиметься! Бо весь цей тиждень синоптики знову обіцяють спеку.