Біля хутора Вільного та Кримського бойовики вели вогонь із мінометів [ Редактировать ]
Двох українських військових поранено на передовій. За минулу добу ворог 12 разів порушив режим тиші. Вдень біля хутора Вільного та Кримського окупанти вели вогонь з мінометів забороненого калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів.
А поблизу селища Березового атакували з протитанкових ракетних комплексів. Надвечір біля Старогнатівки противник бив зі станкових протитанкових гранатометів. Військові відкривали вогонь у відповідь зі штатного озброєння.
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