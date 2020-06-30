Військові відкривали вогонь у відповідь зі штатного озброєння

Двох українських військових поранено на передовій. За минулу добу ворог 12 разів порушив режим тиші. Вдень біля хутора Вільного та Кримського окупанти вели вогонь з мінометів забороненого калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

А поблизу селища Березового атакували з протитанкових ракетних комплексів. Надвечір біля Старогнатівки противник бив зі станкових протитанкових гранатометів. Військові відкривали вогонь у відповідь зі штатного озброєння.