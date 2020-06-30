В Японии создали уникальную социальную сеть Under World, пользователи которой могут получать исключительно положительную реакцию на свои посты. Об этом говорится в презентации нового сервиса.

"Все комментарии здесь положительные! Эта платформа будет эмоционально поддерживать людей. Социальная сеть, о которой мечтали все", - отметили в Under World.

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По словам разработчиков, комментарии будут подбираться по алгоритму соцсети. Однако они, несмотря на общий позитивный тон, будут достаточно разнообразными, чтобы сохранилось впечатление, что на пост отреагировало большое количество реальных добрых людей.

Отмечается, что новый сервис запущен как экспериментальный. Предыдущий период работы - три недели. Аккаунт новой соцсети Under World необходимо привязать к странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Twitter появилась долгожданная функция.