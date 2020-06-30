В Японии создали "соцсеть, о которой мечтали все" [ Редактировать ]
В Японии создали уникальную социальную сеть Under World, пользователи которой могут получать исключительно положительную реакцию на свои посты. Об этом говорится в презентации нового сервиса.
"Все комментарии здесь положительные! Эта платформа будет эмоционально поддерживать людей. Социальная сеть, о которой мечтали все", - отметили в Under World.
По словам разработчиков, комментарии будут подбираться по алгоритму соцсети. Однако они, несмотря на общий позитивный тон, будут достаточно разнообразными, чтобы сохранилось впечатление, что на пост отреагировало большое количество реальных добрых людей.
Отмечается, что новый сервис запущен как экспериментальный. Предыдущий период работы - три недели. Аккаунт новой соцсети Under World необходимо привязать к странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что в Twitter появилась долгожданная функция.
по теме
Данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть
Файл с данными занимает порядка 900 Мбайт
Путешествие в будущее: создана математическая формула машины времени
Группа физиков смогла составить математическую формулу того, что мы привыкли называть машиной времени
Apple iPhone и iPad научились слышать призраков
В бета-версиях iOS и iPadOS 14 появилась функция автоматического распознавания звуков
iOS 14: когда выйдет публичная бета-версия
Компания планирует выпустить бета-версию обновления в публичный доступ ближайшее время
Миссия "Настойчивость": NASA отправит на Марс первый вертолет
NASA планирует отправить на Марс экспериментальный вертолет Ingenuity