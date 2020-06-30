В Киеве объявлен первый уровень опасности [ Редактировать ]
Во вторник, 30 июня, в Киеве ожидаются гроза, град и сильный ветер. В такую непогоду нельзя купаться в водоемах, ходить на открытой местности в мокрой одежде и передвигаться группами.
В связи с этим в столице объявили первый (желтый) уровень опасности, сообщают в Укргидрометцентре.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу
- лучше не выходить на улицу, но если на момент непогоды вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- выключить все электроприборы
- не браться руками за металлические входные двери
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии
- не ходить вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
На природе следует:
- спуститься в низину
- отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек)
- отойти подальше от водоемов
- на открытой местности спрятаться в ямку (ров)
- а группе людей следует расположиться в одиночку
- снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя
- если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)
- в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Во время грозы нельзя:
- прятаться под очень высокими деревьями
- сидеть на полянах
- прятаться под скалами
- купаться
- передвигаться на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.
Управление по вопросам гражданской защиты при падении деревьев или веток, при травмировании людей и прочем рекомендует немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.
Ранее мы писали о том, почему не рекомендуется пить алкоголь в жаркую погоду.
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