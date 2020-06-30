На Киев надвигаются гроза, град и сильный ветер/ Фото: novosti.ua

Во вторник, 30 июня, в Киеве ожидаются гроза, град и сильный ветер. В такую непогоду нельзя купаться в водоемах, ходить на открытой местности в мокрой одежде и передвигаться группами.

В связи с этим в столице объявили первый (желтый) уровень опасности, сообщают в Укргидрометцентре.

Читайте также Киев изменит правила проезда для льготников с 1 июля

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу

лучше не выходить на улицу, но если на момент непогоды вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

выключить все электроприборы

не браться руками за металлические входные двери

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии

не ходить вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

На природе следует:

спуститься в низину

отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек)

отойти подальше от водоемов

на открытой местности спрятаться в ямку (ров)

а группе людей следует расположиться в одиночку

снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя

если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)

в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя:

прятаться под очень высокими деревьями

сидеть на полянах

прятаться под скалами

купаться

передвигаться на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Управление по вопросам гражданской защиты при падении деревьев или веток, при травмировании людей и прочем рекомендует немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Ранее мы писали о том, почему не рекомендуется пить алкоголь в жаркую погоду.