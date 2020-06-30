Брюссель продовжив на пів року санкції проти Росії [ Редактировать ]
Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року - до 31 січня 2021. Це означає, що деякі російські банки і компанії матимуть обмежений доступ до ринку капіталів ЄС, технологій і послуг у сфері енергетики.
Під забороною - будь-який імпорт, експорт чи передавання військової техніки.
Санкції подовжили через невиконання Москвою Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Уперше їх запровадили в липні 2014.
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