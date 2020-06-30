На Прикарпатті зливи змивали дороги та руйнували мости

Забути про поїздки доведеться і багатьом на Прикарпатті. Але там справа не в коронавірусі. Зливи, що прокотилися регіоном на вихідних, буквально змили дороги й мости. Повінь була такої сили, що хати місцевих жителів і досі по коліна у воді