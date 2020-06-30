Рятувальники ліквідовують наслідки повені на Прикарпатті [ Редактировать ]
На Прикарпатті й далі ліквідовують наслідки стихії. Підтоплені досі чотири десятки сіл. Рятувальники надають допомогу місцевим жителям. Складна ситуація там із питною водою. Забруднені понад п'ять тисяч криниць.
Їх знезаражують працівники обласного лабораторного центру.
Світлана Бабушкіна, прессекретар управління ДСНС в Івано-Франківській області:
Рятувальники здійснюють відкачування води із присадибних ділянок, підвалів житлових будинків, криниць, сільськогосподарських угідь. Також здійснюють розчищення річок русел, доріг, вивозять намул і сміття. Найбільше зосереджено сил та засобів на території Надвірнянського району.
по теме
Негода на Прикарпатті: людей евакуюють через загрозу затоплень
Загиблі та зниклі безвісти люди. Тисячі зруйнованих осель, затоплені цілі села та міста. Західна Україна - під ударом стихії. А особливо Прикарпаття. Там велика вода змиває інфраструктуру і вимиває з бюджету мільярди гривень
На Прикарпатті вода змиває дороги та затоплює дома
120 населених пунктів в Україні знеструмлені через негоду, ще 187 підтоплені. Про це повідомили в ДСНС. Від злив постраждали Івано-Франківська, Сумська, Житомирська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області
Україна під водою: села Прикарпаття руйнує велика вода
Країну буквально заливає. У полоні стихії вже вісім областей: повалені дерева, сотні знеструмлених, затоплених сіл. Зруйновані мости і дамби. Є загиблі люди! Найгірша ситуація зараз на заході країни. Львівщина, Закарпаття, Буковина.
На Прикарпатті дощами затопило сотні будинків
Другий, помаранчевий рівень, небезпеки оголосили і в сусідньому Прикарпатті. У селі Дземброня у бурхливій річці потонула жінка
На Прикарпатті зливи змивали дороги та руйнували мости
Забути про поїздки доведеться і багатьом на Прикарпатті. Але там справа не в коронавірусі. Зливи, що прокотилися регіоном на вихідних, буквально змили дороги й мости. Повінь була такої сили, що хати місцевих жителів і досі по коліна у воді