На Буковине произошли подземные толчки [ Редактировать ]
В Черновицкой области на глубине 5 километров произошло землетрясение, магнитудой 2,4 балла.
Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.
По информации, источник подземных толчков находится вблизи города Новоднестровска.
Отмечается, что люди не могли почувствовать землетрясение из-за низкой магнитуды.
Читайте также, на Ивано-Франковщине произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 2,7 балла.
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