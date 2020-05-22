В Черновицкой области приняли решение о смягчении действия особого режима въезда и выезда в область в условиях карантина. В частности, восстановлен проезд частного транспорта и межобластное сообщение.

Об этом сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

По его словам, контрольно-пропускные пункты будут работать в области до 25 мая.

"Сегодня, 22 мая, областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение смягчить действие особого режима въезда и выезда в Черновицкой области. Проезд частного транспорта и межобластного сообщения восстановлено. КПП на границах области продолжат работу до 25.05.2020 с целью мониторинга, контроля за перемещением и информирования лиц в случае необходимости", - написал Осачук.

При этом он отметил, что такое решение не является основанием для ослабления противоэпидемических мер в области.

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