В Херсоне случилось жуткое происшествие. Так, гвардейцы задержали мужчину, который вблизи жилых домов пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"28 июня, во время патрулирования, гвардейцы автопатруля воинской части 3056 Национальной гвардии Украины получили вызов по линии "102" с сообщением о попытке изнасилования мужчиной несовершеннолетней девушки, вблизи жилых домов в Таврическом микрорайоне.

Отец девочки сообщил, что злоумышленник скрылся, но точно смог описать его внешность. Уже позже гвардейцы задержали подозреваемого", - сказано в сообщении.

Отмечается, что задержанного и потерпевшую вместе с отцом доставили в районный отдел полиции для проведения дальнейших следственных действий.

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