Скандал у США. CNN опублікували сенсацію - звинувачує Дональда Трампа в хамстві по відношенню до світових лідерів. Начебто президент принижував своїх колег у телефонних розмовах. Що саме і за яких обставин говорив Трамп? З'ясовував Дмитро Анопченко.

Дональд Трамп вважає себе одним з найкращих переговорників в Америці. Тим болісніше йому чути нинішні звинувачення. Представники CNN стверджують, що на умовах анонімності поговорили з кількома колишніми та чинними посадовцями з Білого дому, які або були присутні під час його телефонних розмов з іноземними лідерами або читали роздруківки.

І ось, що вони розповіли. Начебто частину своїх співрозмовників - особливо жінок - Трамп постійно принижує. Джерела CNN заявляють про "булінг" і навіть "садизм". І наводять конкретні приклади.

Стверджують, що канцлера Німеччини Ангелу Меркель Трамп у розмові називав "дурепою" і звинувачував, що вона під впливом Росії. Кажуть, розмови були "надзвичайно агресивними", хоча Меркель у відповідь завжди зберігає "крижаний спокій". Але німці через це начебто навіть обмежили кількість чиновників, які мали право чути ці розмови, щоб тримати все це в секреті.

Колишню британську керівницю Терезу Мей Трамп начебто теж обзивав "дурненькою" і накинувся на неї через "безхребетність" щодо Brexit. За даними джерел, політик її "принижував", а та відверто нервувала і почувалася зніяковіло.

Серед "жертв" "телефонного хамства" CNN називає також канадійця Джастіна Трюдо і француза Еммануеля Макрона - начебто на Макроні Трамп постійно "зганяв оскому", а той і слова не казав у відповідь.

А ось із Кім Чен Ином, Путіним та Ердоганом, - переконує CNN - Дональд Трамп, навпаки, надто поблажливий і недостатньо жорсткий. З Анкари йому взагалі двічі на тиждень телефонують і начебто отримують все, що хочуть.

CNN також стверджує, що Трамп до телефонних перемов взагалі не готується, часто розповідає про себе та свої успіхи, а попередників - зокрема Обаму, - відверто називає "ідіотами". В офіційному коментарі прес-служби Білого дому ці конкретні факти не спростовують, йдеться лише:

Президент Трамп - переговорник світового рівня, який послідовно просуває американські інтереси на міжнародній арені. Він показує свою здатність відстоювати стратегічні інтереси США.

Скандал тепер гучний, усі ЗМІ сьогодні про нього говорять, дипломати та екс-посадовці - приголомшені.

От тільки виборців Трампа від президента він навряд чи відштовхне. Для багатьох з них, це навпаки ознака сили. І ще один доказ, що для Трампа "Америка на першому місці".