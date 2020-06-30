Битва за маску. У Дніпрі пасажир поскандалив з кондуктором через прохання надягнути маску. Дійшло навіть до стусанів. І випадок, кажуть, не поодинокий. Чому пасажири відмовляються носити маски і чи можна змусити їх до цього? - розкаже Олена Мендалюк.

Ось так дав стусана кондуктору один із пасажирів у Дніпрі. Усе через прохання надіти маску. Це сталося на вихідних, на тролейбусному маршруті номер 8.

Такі випадки не поодинокі, скаржаться водії. Щодня доводиться сваритися з пасажирами.

Олександр Барановський, водій тролейбуса №8:

Вот говорят, мне надоели эти маски, перчатки. Пассажири даже некоторые говорят оденьте маску, это же не водителя и кондуктора, а закон, постановление.

Іван Васючков, спеціаліст сектору контролю та моніторингу департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпропетровської міськради:

Водії та кондуктори вони звертаються по 2, по 3 рази до органів національної поліції, але це частіше за все має не дуже добрий результат. Частіше за все через 20-30 хвилин очікування пасажири самі порушника виштовхують і це призводить до скандалів.

Кондуктор тролейбуса Марія Пархомчук щодня працює на різних маршрутах. Каже, за зміну доводиться висаджувати до десяти пасажирів.

Марія Пархомчук, кондуктор КП "Дніпропетровський електротранспорт":

Пасажиры без масок и не хотят одевать. Она мне не нужна. Мне тяжело дышать. Высаживаем.

Чи дотримуються маскового режиму в громадському транспорті Дніпра, ми вирішили перевірити самі.

Придерживаемся, вот я ее одеваю.

У маршрутках теж відмовляються надягати маски та рукавички.

Олег Шабанов, водій маршрутного таксі №146:

10 процентов вообще без масок ездят и не возможно с ними бороться. Никого не слушают и все. Им говоришь одень маску. Они не хотят, заходят в маски, а в салоне ее снимают. Вроде бы и кондицеонер работает.

За дотриманням карантинних вимог стежить патрульна поліція. Минулого тижня на порушників виписали 8 протоколів. Штрафи від 17 до 34 тисяч гривень - на розсуд суду.

Павло Карманов, старший інспектор прес-служби Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області:

Часто обмежуємося профілактичними бесідами, попередженнями люди реагують в принципі одягають маски, засоби індивідуального захисту.

Змусити пасажирів виконувати правила безпеки можна, заявляють чиновники. Пропонують прирівняти проїзд без масок до безквиткового проїзду.

Іван Васючков, спеціаліст сектору контролю та моніторингу департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпропетровської міськради:

Порушення карантинних умов то штрафувати за неї може тільки органи національної поліції. Якщо б додали, якихось повноважених осіб, як це є зараз по штрафам за безквитковий проїзд це було б більш ефективно.

Передати контроль за недотриманням карантинних вимог у громадському транспорті від Національної поліції до органів самоврядування має Кабінет міністрів. З такою пропозицією посадовці вже зверталися до уряду.