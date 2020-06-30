Сьогодні минає рівно пів року від дня, коли в Китаї оголосили про епідемію коронавірусу. І наразі хвороба й далі активно поширюється. Де ситуація найгірша та яку нову вірусну загрозу виявили в Китаї - розповість Світлана Чернецька.

Після кількох тижнів свободи, південь Сполучених Штатів знову відправляють на карантин. У Флориді, Техасі та Аризоні зафіксували новий спалах коронавірусу. Тож знову зачиняють бари, ресторани, спортзали та кінотеатри.

Даг Дьюсі, губернатор Аризони:

Наступного тижня статистика може бути ще гіршою. Нам потрібно кілька тижнів, щоб запровадити пом'якшення карантину, як ми й планували. Якщо кожен житель штату дотримуватиметься наших рекомендацій, ми сповільнимо поширення вірусу та врятуємо багато життів.

США залишаються країною, де ситуація з коронавірусом - найгірша. Тут померли вже понад 125 тисяч людей. Стрімке зростання нових випадків зараження фіксують також у Центральній Америці. А в Азії та Африці піку епідемії очікують лише за місяць. Загалом за останній тиждень у світі зареєстрували мільйон нових інфікованих.

Тедрос Гебреїсус, генеральний директор ВООЗ:

10 мільйонів випадків зараження, пів мільйона смертей, але далі буде ще гірше. Мені прикро про це говорити, але якщо обставини залишатимуться такими, як тепер, і країни не розв'язуватимуть нагальних проблем, то ми побоюємося, що станеться найгірше.

Світові загрожує нова пандемія. У Китаї науковці виявили новий штам вірусу грипу, який розносять свині. Цей вірус цілком новий і не схожий на інші. Він може передаватися людям і швидко мутує.

Чжао Ліцзянь, речник міністерства закордонних справ Китаю:

Китай пильно стежить за розвитком ситуації. Ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб попередити поширення та спалах будь-якого вірусу.

На цей момент ситуація з новим вірусом контрольована. Але науковців насторожує, що опірність людей до нього низька або її взагалі немає. А це може спричинити нову глобальну епідемію.