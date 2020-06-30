Пів року COVID-19: де ситуація найгірша та яку нову загрозу виявили в Китаї [ Редактировать ]
Сьогодні минає рівно пів року від дня, коли в Китаї оголосили про епідемію коронавірусу. І наразі хвороба й далі активно поширюється. Де ситуація найгірша та яку нову вірусну загрозу виявили в Китаї - розповість Світлана Чернецька.
Після кількох тижнів свободи, південь Сполучених Штатів знову відправляють на карантин. У Флориді, Техасі та Аризоні зафіксували новий спалах коронавірусу. Тож знову зачиняють бари, ресторани, спортзали та кінотеатри.
Даг Дьюсі, губернатор Аризони:
Наступного тижня статистика може бути ще гіршою. Нам потрібно кілька тижнів, щоб запровадити пом'якшення карантину, як ми й планували. Якщо кожен житель штату дотримуватиметься наших рекомендацій, ми сповільнимо поширення вірусу та врятуємо багато життів.
США залишаються країною, де ситуація з коронавірусом - найгірша. Тут померли вже понад 125 тисяч людей. Стрімке зростання нових випадків зараження фіксують також у Центральній Америці. А в Азії та Африці піку епідемії очікують лише за місяць. Загалом за останній тиждень у світі зареєстрували мільйон нових інфікованих.
Тедрос Гебреїсус, генеральний директор ВООЗ:
10 мільйонів випадків зараження, пів мільйона смертей, але далі буде ще гірше. Мені прикро про це говорити, але якщо обставини залишатимуться такими, як тепер, і країни не розв'язуватимуть нагальних проблем, то ми побоюємося, що станеться найгірше.
Світові загрожує нова пандемія. У Китаї науковці виявили новий штам вірусу грипу, який розносять свині. Цей вірус цілком новий і не схожий на інші. Він може передаватися людям і швидко мутує.
Чжао Ліцзянь, речник міністерства закордонних справ Китаю:
Китай пильно стежить за розвитком ситуації. Ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб попередити поширення та спалах будь-якого вірусу.
На цей момент ситуація з новим вірусом контрольована. Але науковців насторожує, що опірність людей до нього низька або її взагалі немає. А це може спричинити нову глобальну епідемію.
по теме
Битва за маску: у Дніпрі пасажир поскандалив з кондуктором
У Дніпрі пасажир поскандалив з кондуктором через прохання надягнути маску. Дійшло навіть до стусанів. І випадок, кажуть, не поодинокий
Нові спалахи COVID-19: світ готується до другої хвилі пандемії
Кожна країна зараз під загрозою другої хвилі вірусу і жодними звинуваченнями чи розслідуваннями проблему не вирішити
ВООЗ озвучила прогнози щодо вакцини від коронавірусу
Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я не гарантують, що вчені взагалі створять ефективну вакцину проти COVID-19. Про це заявив Очільник ВООЗ Тедрос Гебреїсус
Коронавірус в Україні шокує антирекордами
Добова кількість інфікованих коронавірусом українців уперше перевалила за тисячу. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що за останню добу по всій країні зафіксували 1109 нових випадків