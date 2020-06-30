В Индии произошло нашествие саранчи. Власти направят вертолеты для борьбы с "нападением". Об этом сообщает The Indian Express.

Саранча проникла на территорию Индии из соседнего Пакистана. Местная администрация уже договорилась с вертолетной фирмой на 60 дней полетов.

В один полет вертолет может нести до 250 литров пестицида и распылить его на территорию от 25 до 50 гектар. До этого в борьбе с вредителями использовали беспилотники.

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