Индию "атаковала" саранча [ Редактировать ]
В Индии произошло нашествие саранчи. Власти направят вертолеты для борьбы с "нападением". Об этом сообщает The Indian Express.
Саранча проникла на территорию Индии из соседнего Пакистана. Местная администрация уже договорилась с вертолетной фирмой на 60 дней полетов.
В один полет вертолет может нести до 250 литров пестицида и распылить его на территорию от 25 до 50 гектар. До этого в борьбе с вредителями использовали беспилотники.
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