Число погибших в индийском штате Западная Бенгалия из-за суперциклона "Амфан" достигло 72 человек. Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти, степень разрушений от циклона "невиданная прежде".

По словам местных властей, урон от "Амфана" оказался для штата Западная Бенгалия более разрушительным, чем пандемия коронавируса.

Основной удар стихии приняла на себя столица штата Калькутта, там разрушены тысячи домов, выкорчеваны деревья и повалены электрические столбы. Аэропорт Калькутты затоплен, а многие сооружения повреждены. 15 из 72 погибших были из Калькутты.

Власти сообщают, что большинство жертв погибли из-за падающих на них деревьев и поражения электрическим током.

Суперциклон "Амфан" по силе эквивалентен интенсивному атлантическому урагану категории 5 или супер-тайфуну в западной части Тихого океана со скоростью ветра до 300 км в час.

До этого в Бенгальском заливе зарегистрировали всего один суперциклон. Он обрушился на регион в октябре 1999 года, нанеся ущерб на 4,44 млрд долларов США. Власти Индии тогда сообщали о 9 887 погибших.

На долю Индии, которая имеет береговую линию протяженностью 7 516 км, приходится более чем десятая часть тропических циклонов в мире.

Напомним, что в Индии с населением 1,3 млрд человек лишь недавно смягчили условия карантина, который стал крупнейшим в мире.